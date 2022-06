Brand in portiekflat in Rotterdam, 17 bewoners geëvacueerd

Vanwege de rookontwikkeling in de flat moesten in totaal zeventien bewoners worden geëvacueerd. Ze worden tijdelijk opgevangen in een politiebureau. Drie van hen zijn nagekeken door ambulancepersoneel, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio.

De brand brak rond 02.30 uur uit en was een half uur later onder controle. De brandweer is bezig met het luchten van alle woningen en verwacht dat alle bewoners kunnen terugkeren. „Het brandje stelde niet zoveel voor, maar de rook zorgde voor de problemen”, aldus de woordvoerder.