Inwoners Broek in Waterland starten inzamelingsactie om politie te bedanken

’Helaas was ons dorp groot nieuws. De afgelopen dagen is duidelijk gebleken hoeveel indruk dit heeft achtergelaten’, schrijft initiatiefnemer Nick Schallies naar zijn dorpsgenoten.

’De vraag die steeds terugkomt is, wat als? Wat als het een half uur eerder was gebeurd in een dorp vol fietsende schoolkinderen? Wat als het niet had geregend en in de Volgermeerpolder veel natuurliefhebbers hadden gelopen?’

’Maar vooral wat als de politie niet heldhaftig had opgetreden?’

Bekijk ook: Nieuwe mogelijke auto overvallers waardetransport Amsterdam gevonden

Bedankje

Dorpsbewoners willen de politie - en andere hulpdiensten - bedanken en zijn daarom een inzamelingsactie gestart. ’Via deze actie is het misschien mogelijk de politiemensen te bedanken en waardering uit te spreken voor wat ze hebben gedaan.’

’In een land waar we over van alles en nog wat kunnen zeuren, mogen we oprecht trots zijn op deze helden’, zo valt op de pagina van de inzamelingsactie te lezen.

Tips? Mail misdaadverslaggever m.van.wely@telegraaf.nl.