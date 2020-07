Dode en acht vermisten na ongeluk tijdens training Amerikaanse mariniers

Er zaten in totaal zestien mensen in het voertuig ten tijde van het ongeluk, zo meldt NBC. Aan het eind van de middag gingen ze met het voertuig het water in vlak bij San Clemente Island. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk.

Er is een grote zoektocht gaande naar de acht vermiste mariniers. „We zijn diep getroffen door dit tragische ongeluk. Ik vraag jullie om de mariniers en hun familie in jullie gebeden mee te nemen terwijl we doorgaan met zoeken”, zo laat kolonel Christopher Bronzi weten.