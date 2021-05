Breuk bij FvD: Van Haga, Ephraim en Smolders beginnen eigen fractie

„Het gaat me om de politisering van de Tweede Wereldoorlog”, verklaart Van Haga, die eerder al uit de VVD werd gezet. „Strikt filosofisch gezien geen speld tussen te krijgen. Ik vind dat dit het exclusieve eigendom is van mensen die hebben geleden in de oorlog. Ik vind: blijf daar nou van af. Verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog doen mij altijd pijn en ik vind ze onnodig.”

Van Haga zegt na Baudets tweede essay over ophef als essentieel onderdeel van zijn politiek nog te hebben geprobeerd met de partijleider in gesprek te gaan. „Ik heb uitgelegd dat ik mijn werk niet kan doen als er telkens taboes worden doorbroken. We zijn dágen in gesprek geweest, maar we zijn er niet uit gekomen. Begrijp me niet verkeerd: een taboe doorbreken kan soms functioneel zijn. Maar als je telkens de pijn opzoekt die mensen hiervan hebben, dan wordt voor mij een grens overschreden.” Van Haga is naar eigen zeggen ’intens verdrietig dat het zo loopt’.

Baudet zegt het vertrek van de drie Kamerleden te betreuren. „Juist in een tijd waarin Forum voor Democratie in de Tweede Kamer de enige oppositiepartij is en de enige brede stem tegen het verwoestende kabinetsbeleid, zou gezamenlijk optrekken onder één naam wat ons betreft altijd een betere keuze zijn geweest, in het belang van het land, onze leden en onze kiezers.”

Verder als Groep-Van Haga

Van Haga, Ephraïm en Smolders gaan verder als Groep-Van Haga en weten nog niet of ze een nieuwe partij zullen oprichten. Zich aansluiten bij de eerdere Forum-afsplitsing JA21, van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga, of bij de eerdere afsplitsing van Henk Otten, doen ze vooralsnog niet. „Het verkiezingsprogramma van FvD blijft leidend.” Omgekeerd hoopt het resterende FvD ’constructief’ met het scheidende drietal te blijven samenwerken.

Achttien partijen

Met de nieuwe scheuring bij FvD zijn er inmiddels, nog geen drie maanden na de verkiezingen, achttien fracties in de Tweede Kamer. Eerder maakte Liane den haan zich al los van 50Plus om zelfstandig verder te gaan. Forum voor Democratie kwam in 2017 met twee zetels in de Kamer. Nu zijn er naast FvD nog drie partijen in het parlement die uit ruzie met Baudet zijn geboren: de 2 zetels van Groep Otten in de Eerste Kamer, JA21, met 7 zetels in de senaat en 3 in de Tweede Kamer, en nu dus naast FvD (5 zetels in de Tweede, 3 in de Eerste Kamer) de Groep-Van Haga met 3 zetels.

Conflictmodel

Van Haga was met zijn overstap naar FvD voor die partij een onverwachts stemmenkanon, een zegen voor een partij die door nazistische uitingen in de jongeren-afdeling en splijtende ruzies z’n electoraat had zien verdampen. Mede door strijd van Van Haga tegen het coronabeleid van het kabinet haalde de partij van Baudet, dat ooit in de peilingen 28 zetels aantikte, toch nog 8 zetels. Daar zijn er nu dus 5 van over. Het lijkt erop dat Baudet met zijn conflictmodel zelf telkens zijn succes om zeep helpt. Deze ’manier van politiek bedrijven’ is ook voor de jongste scheuring de aanleiding.