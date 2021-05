Schok in Volendam om dood Eva (28): ’We zijn verslagen, kapot’

Binnenland

Amsterdamse straat bezaaid met kogelhulzen, drie verdachten opgepakt

Zeker twee mannen hebben zondagavond in het wilde weg geschoten met een machinegeweer in de Maassluisstraat in Amsterdam Nieuw-West. Vooralsnog lijkt het er niet op dat er gewonden zijn gevallen. De straat ligt bezaaid met hulzen. Later op de avond zijn op de Cornelis Lelylaan drie verdachten aangeh...