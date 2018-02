Bestand in Oost-Ghouta wankel

Ⓒ EPA

DAMASCUS - Het door de Russische en Syrische leiders voorgestelde tijdelijke bestand aan het front ten oosten van Damascus lijkt de gevechten te hebben gesmoord, maar van een uitgang uit de omsingelde enclave Oost-Ghouta is geen sprake. Het persbureau Interfax meldde dat volgens Russische militairen strijders het vuur hebben geopend op de route die was aangemerkt als uitgang voor burgers uit Oost-Ghouta of als ingang voor hulp. Volgens Moskou beschieten strijders die humanitaire corridor.