Varkentjes gedumpt in de vrieskou

De vijf diertjes hebben de afgelopen dagen noodgedwongen in de vrieskou door moeten brengen, nadat hun eigenaar ze in het natuurgebied had achtergelaten.

Volgens de boswachter van het Brabants Landschap bestaat er geen twijfel over de manier waarop de diertjes op het landgoed in het noordoosten van de provincie terecht zijn gekomen: ze zijn gedumpt.

„Als ze weg waren gelopen, zouden ze niet dagenlang op dezelfde plek blijven staan, maar waren ze doorgelopen. Daarnaast was er een pak hooi bij ze neergezet.” Hij noemt het ’ronduit belachelijk’. „Dat je drugsafval of huisvuil dumpt, is al niet normaal, maar dit slaat helemaal nergens op. Denk eerst goed na voor je dieren in huis neemt.”

In een hoekje

De dieren werden vrijdagavond aangetroffen door een toevallige passant, die de boswachter inschakelde. Die had maandag pas de gelegenheid om ze te vangen, nadat hij er eerder al voor had gezorgd dat de dieren voedsel en water kregen. „Ik trof ze aan in een hoekje van het weiland, dicht tegen elkaar aan. Je ziet die varkentjes toch liever in een warm en winddicht hok, waar ook wat stro voor ze ligt.”

Lieve reacties

Van Schipstal kon de dieren vrij gemakkelijk vangen. „Alleen de zeug stribbelde wat tegen.” Een zorgboerderij in de buurt wilde de dieren wel tijdelijk opvangen. „Maar die heeft ook geen ruimte om ze voor langere tijd te houden, dus zijn wij op zoek naar een nieuw huis voor het vijftal. Gelukkig hebben we door de aandacht in de media al heel veel lieve reacties gehad, daar gaan we nu naar kijken. Ze krijgen op de zorgboerderij in ieder geval alle aandacht die ze verdienen. De bewoners staan in de rij om de varkentjes te knuffelen en verwennen.”