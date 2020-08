Verkiezingsseizoen blijkt te zijn begonnen

Ⓒ Matty van Wijnbergen

„Chaos”, vond PvdA-voorman Asscher. „Onacceptabel”, meende SP-leider Marijnissen. „De kabinetsaanpak rammelt aan alle kanten”, signaleerde PVV’er Wilders. In het debat over de opleving van de coronabesmettingen oordeelde de Tweede Kamer hard over de manier waarop ministers het gevaarlijke virus proberen aan te pakken.