Burgers grijpen hondenbeul

Zij was één van de zes mensen die vrijdagavond ingreep in hartje Kerkrade. Sinds enkele weken begonnen berichten rond te zoemen op Facebook, vertelt ze. Een man zou zijn hond schoppen en slaan, was het verhaal. Als mensen hem aanspraken, spuwde hij ze in hun gezicht, vertellen Wijhers en een andere betrokkene.

„Ik heb er contact over gelegd met de burgemeester, maar het duurt dan toch lang. Dus ik ben vrijdag met een vriendin zelf naar Kerkrade gegaan”, legt de dame uit. Al snel zagen ze de bewuste man (32), die zijn hond aan de riem voorttrok over de stoep. Ook tilde hij de pup, een herdershond, op aan de riem. „Gelukkig kwam er een paar man bij, onder wie echt een beer van een vent. We hebben ons opgesplitst en zijn hem gaan volgen.”

In het centrum filmden ze hoe de man zijn hondje mishandelde, waarna ze ingrepen. „We schreeuwden: goddomme, blijf van die hond af. Zoiets. We hebben die man op zijn rug op een motorkap gewerkt tot de politie er was”, vertelt ze.

De politie bevestigt dat er een 32-jarige man is opgepakt voor dierenmishandeling. Op de Facebook-pagina van de politie Kerkrade verscheen vrijdagavond laat een kort relaas over de aanhouding van de man uit Kerkrade. „ Bij deze aanhouding werd de hond van deze inwoner in beslag genomen in opdracht van de officier van justitie te Maastricht.

De hond is veilig, in goede handen en gaat in eigendom niet terug naar de aangehouden bewoner”, aldus de politie.

Een woordvoerder kan op dit moment niet meer kwijt over de zaak, en kan dus ook niet ingaan op de vraag of de man mensen in hun gezicht spuwde. „Hij is in ieder geval aangehouden voor verwaarlozing van het dier.”

Wijhers heeft al vernomen dat de hond mogelijk in een nieuw gezin geplaatst kan worden. „Hij zit in ieder geval niet in het asiel. Het is al met al goed afgelopen.”