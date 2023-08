Britse studente steekt verloofde dood op straat na drugsgebruik: 24 jaar cel

Het stel uit Londen had thuis heroïne, cocaïne en cannabis gebruikt. Ze kregen een ruzie die ’s avonds buiten uitgevochten werd met een keukenmes. Blaze Lily Wallace, een 28-jarige rechtenstudente zei in de rechtbank dat ze zichzelf slechts wilde verdedigen en het mes bij zich had als ’afschrikmiddel’. Ze beweerde dat haar vriend dreigend op haar afkwam met een houten eetstokje, maar die werd nooit door agenten gevonden. Uit camerabeelden bleek dat ze hem achtervolgde.

Blaze Lily Wallace met haar vriend Samuel Mayo, de twee waren verloofd.

Getuigen hoorden Samuel Mayo na de mesaanval, vorig jaar juli, herhaaldelijk om hulp schreeuwen. „Alsjeblieft Blaze. Ik hou van je, alsjeblieft Blaze.” Medische hulp kwam te laat, de jonge man overleed diezelfde avond in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

„Hij viel naar voren en ik kreeg geen kans om het mes terug te trekken”, verklaarde Wallace tegen een jury. Ze noemt de afloop ’verschrikkelijk’. Volgens de politie legde ze wisselende verklaringen af. „Mijn vader zei dat ik niets mocht zeggen en ik had geen advocaat. Ik wilde niet in een cel overnachten, het was allemaal overweldigend.”

Klimaatprotest

Agenten die op de noodmelding afkwamen, herkenden volgens The Telegraph het slachtoffer ’als een lokale drugsgebruiker, die regelmatig bedelde bij het treinstation’. De dader woonde verschillende protesten van Extinction Rebellion bij. Dat deed ze omdat dat „van groot belang” vond, aldus haar LinkedIn.

Volgens de vrouw, die bijna haar master had afgerond, werd ze in de drie maanden dat ze samen was met Mayo regelmatig mishandeld. Na de fatale steekpartij keerde ze huiswaarts. „In tegenstelling tot de mensen die probeerden te helpen, deed u niets en verliet u de plaats delict, liet u hem sterven en toonde u een volledig gebrek aan spijt dat u hem in de borst had gestoken”, zei de rechter. „Hij had een leven dat, net als dat van jou, werd geteisterd door zwaar drugsgebruik, maar desondanks was hij geliefd bij zijn familie en was hij goed bekend in de omgeving.”

Wallace zal minstens 24 jaar in de cel moeten zitten. De rechter kon niet garanderen dat ze ooit nog op vrije voeten komt.