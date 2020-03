Brit loopt corona op tijdens buitenlandtrip met minnares, ook echtgenote besmet

De echtgenote van de man is nog altijd in de veronderstelling dat hij op zakenreis was binnen de eigen landgrenzen en heeft zichzelf thuis in quarantaine gezet. De man, die eind dertig is en een hoge functie binnen het bedrijfsleven heeft, is in het Verenigd Koninkrijk het gesprek van de dag. Tabloids als New York Post, Sun en DailyMail doen uit de doeken dat hij zich paniekerig en gestraft voelt.

Vrouw niet op de hoogte

Zijn vrouw is nog niet geïnformeerd over de plek waar hij het virus opliep. ,,Zijn echtgenote denkt nog steeds dat hij dicht bij huis besmet is geraakt’’, bevestigt een anonieme bron. Ze zou het naar omstandigheden goed maken.

Nadat de dertiger werd opgenomen in het ziekenhuis moest hij aldaar wel toegeven dat hij in Italië was geweest. Hij bracht zijn romantische trip door in Lombardije. Daar is bijna de helft van de 31.000 besmettingen in Italië vastgesteld. Het land is in Europa tevens het zwaarst getroffen.