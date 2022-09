Tijger ontsnapt uit Oekraïense dierentuin, zet dorpen op stelten

Inwoners van het Slowaakse dorp Ulič is gevraagd om zo veel mogelijk binnen te blijven. Ook wordt er gewaarschuwd geen risico’s te nemen. De politie hoopt dat de ontsnapte tijger op die wijze zo min mogelijk schade aan kan richten.

Mochten mensen de tijger zien, dan wordt hen gevraagd de autoriteiten in Slowakije in te lichten. Het jonge dier zou sinds maandag niet meer gezien zijn.

Zondag deelde het Slowaakse natuurgebied Poloniny mee dat het dier was gezien in het gebied. Ook was het dier in de buurt van diverse dorpen gezien.

Afkomstig uit andere dierentuin

De tijger zou zijn ontsnapt uit een privédierentuin, net over de grens in de Oekraïense plaats Strychava. Eerder leefde de tijger in een andere dierentuin, elders in Oekraïne. Vanwege de Russische invasie was het dier overgeplaatst, zo verklaarde parkdirecteur Miroslav Bural aan het Slowaakse persbureau Tasr.