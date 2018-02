Grachten Amsterdam op slot voor ijsvorming

Sinds vannacht ligt er een laagje ijs op de grachten en er wordt nachtvorst verwacht. Daarom wordt de zogeheten IJsnota ingesteld. De Amsterdamse wethouder Udo Kock (Water): „Het is een bijzonder moment dat de IJsnota vandaag in Amsterdam van kracht wordt. Door het vaarverkeer te stremmen, krijgt het ijs de kans om aan te sterken. Gezien de weerberichten zal het spannend worden, maar we doen er alles aan dat bewoners en bezoekers hopelijk op de grachten kunnen schaatsen.”

IJsmeester Martine Lodewijk van Waternet: „Waternet sluit een deel van de grachten af voor vaarverkeer, zodat het ijs niet kapot wordt gevaren. Ook sluiten we sommige sluizen, gemalen en noodkeringen, waardoor het water minder snel stroomt en het ijs op de grachten kan aangroeien.”

De laatste keer dat Amsterdammers al schaatsend de binnenstad door konden was in 2012.

Vaarverbod in fases

Het vaarverbod heeft 2 fases, waarvan de eerste nu ingaat. Nu wordt in de eerste fase een deel van de grachten gestremd in de Jordaan, onder andere aan de Brouwersgracht, Prinsengracht, Keizersgracht en Leliegracht. Ook verderop in West, aan de Westlandgracht, Postjeswetering en Admiralengracht wordt varen verboden. In de tweede fase mag er in nog meer grachten niet meer gevaren worden.