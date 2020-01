Canadezen herdenken slachtoffers vliegramp Iran

Inwoners van de stad Toronto staan stil bij de vliegramp in Iran. Ⓒ AFP

TORONTO - Rouwende Canadezen hebben stilgestaan bij de vliegramp in Iran, waarbij 63 landgenoten om het leven kwamen. Mensen hielden waken in steden als Montreal, Ottawa en Toronto, waar honderden mensen afkwamen op de plechtigheid. Premier Justin Trudeau legde in hoofdstad Ottawa een krans bij het parlement.