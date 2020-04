Politie biedt lhbt’ers les in zelfverdediging aan

In 24 steden zullen er lessen in zelfbescherming en training in omgaan met discriminatie aangeboden worden, op kosten van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Jan Martijn Stout, voorzitter van Roze in Blauw in Noord-Holland, heeft dit dinsdag aan Shownieuws verteld.

Homostel bespuugd

Afgelopen zondag nog werd een homokoppel belaagd in Amsterdam-Oost. De twee mannen liepen hand in hand naar de supermarkt. Ze werden belaagd door een groep tieners. Het stel kreeg te maken met doodsverwensingen en werd uitgescholden. De mannen belden de politie en maakten in de tussentijd opnames. Die beelden hebben ze gedeeld op sociale media. Toen agenten ter plaatse kwamen, gingen de jongens ervandoor. Twee tieners kwamen later terug en bespuugden de twee mannen. De 15-jarige verdachte heeft zich maandag zelf op het politiebureau gemeld.