Houd smartphone weg bij baby: ’Kind kan bindingsangst krijgen’

Als moeder en kind oogcontact hebben, gaan hun hersengolven gelijklopen. Ⓒ Archieffoto

Even checken of je een berichtje hebt. Meteen maar even scrollen door de tijdlijn op Facebook. Kan toch geen kwaad? Doe het niet, zegt hersenonderzoeker Marion van den Heuvel, verbonden aan Tilburg University.