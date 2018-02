Pleegouders Hannah waren gewaarschuwd

„Het lijkt erop alsof ze zicht hadden op ons dagelijks ritme”, aldus de pleegvader. „We kregen daar al eerder berichten over, maar we hebben ons niet bang laten maken. We hadden natuurlijk nooit gedacht dat ze hiertoe in staat waren.”

Dat zegt de pleegvader in een interview met Omroep Brabant.

Hannah woonde al sinds december bij hem en zijn vrouw. De toen vier maanden oude baby was eerder zwaar mishandeld door de biologische ouders.

Vader Rowan mocht zijn kind niet meer zien, moeder Kim alleen onder begeleiding. „Dat ging altijd goed, ze had fijne momenten met haar”, aldus de pleegvader in een gesprek met de omroep.

Maandag ging het echter mis. „Mijn vrouw doet iedere maandagochtend boodschappen bij de Lidl. Toen ze haar spullen in de auto legde, kwam Rowan op haar af.”

De pleegmoeder zei nog: ’Dit is niet slim, stop hiermee.’ „Maar praten had geen zin”, vertelt de pleegvader. De pleegmoeder kreeg een harde klap op haar borst, waarna Hannah met veel geweld werd meegenomen. „Mijn vrouw kon hier echt niet tegenop.”

De pleegmoeder onthield het kentekennummer en belde de politie. „Ze heeft alles gedaan wat ze kon. Dat heeft ze echt goed gedaan. Maar toch heeft ze veel verdriet. Het is heel bizar als een kindje zo uit je armen wordt gerukt.”