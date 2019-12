Kerstkarper veroorzaakt verkeersongeval in Tsjechië

De vis bewoog zo heftig tijdens de rit dat het uiteindelijk met een zwaai in de schoot belandde van de 62-jarige bestuurster, meldden persbureau CTK en andere Tsjechische media. Dit maakte de vrouw op haar beurt zo bang dat ze de controle over haar voertuig verloor en tegen een betonnen mast van de straatverlichting in het kleine stadje Ceska Lipa botste. Ze werd ernstig gewond in een helikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar was niet in levensgevaar, zei een woordvoerster van de politie.

