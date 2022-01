Leger helpt bij beveiligen rechtbank in Amsterdam-Osdorp

„De toename van hoogrisicozittingen en het nog groter aantal te beveiligen personen dragen er aan bij dat de grenzen van uitputting van de capaciteit van politie en Koninklijke Marechaussee worden overschreden”, aldus Halsema. „De driehoek heeft hier recent over gesproken en ingestemd met het voorstel van politie om defensiebijstand met militairen aan te vragen teneinde de uitputting van mensen en middelen tegen te gaan.”

Volgens Halsema zullen militairen onder leiding van de zogenoemde Bewakingseenheid van de politie in hun eigen tenue worden ingezet tijdens deze hoogrisicozittingsdagen. „Ik wil benadrukken dat het straatbeeld niet wezenlijk verandert, de bewapening is gelijk aan de inzet van de Koninklijke Marechaussee of politie, alleen de kleur van het uniform is anders.”

De hulp van het leger bij de extra beveiligde rechtbank, waar onder meer het proces Marengo rondom Ridouan Taghi plaatsvindt, scheelt volgens Halsema op deze locatie 50 procent aan politie-inzet. „Dit levert capaciteitswinst op die kan terugvloeien naar de basisteams in de wijken waardoor de werkdruk bij de politie enigszins wordt verlicht.” Na 4 juli wordt gekeken of de militairen langer moeten blijven.

Minister Kajsa Ollongren van Defensie moet officieel nog over het verzoek tot bijstand beslissen, laat een woordvoerder van het ministerie weten. De bewapende militairen die worden ingezet voor taken zoals beveiligen en bewaken zijn hiervoor speciaal getraind. Ze zullen worden aangestuurd door de politie. Over mogelijke aantallen wil de woordvoerder van Defensie niks zeggen met de oog op de veiligheid.