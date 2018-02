’Vrouwen en meisjes in Syrië seksueel uitgebuit in ruil voor noodhulp’

De daders zouden mannen zijn die namens internationale organisaties hulpgoederen afleveren. Syrische vrouwen en meisjes moesten met de hulpverleners trouwen om voedsel te krijgen in ruil voor seks, zo is te lezen in het rapport. Voor allerlei andere zaken, zoals het krijgen van een lift of andere goederen naast voedsel, moesten seksuele handelingen worden verricht.

Volgens de hulpverleners die het misbruik bij de Britse omroep meldden, is het misbruik zo wijdverspreid dat sommige Syrische vrouwen niet naar hulpcentra durven te gaan omdat ze bang zijn dat ze in ruil voor voedsel hun lichaam moeten aanbieden. De organisaties zouden een oogje dichtknijpen omdat het inzetten van lokale hulpverleners de enige manier is om mensen in de Syrische oorlogsgebieden hulp te bieden.

De VN zegt in een reactie aan de BBC een zerotolerancebeleid te voeren als het gaat om misbruik en uitbuiting en niet op de hoogte te zijn van de wantoestanden van partnerorganisaties in Syrië.

Minister Sigrid Kaag voor Ontwikkelingssamenwerking zei er eerder al voor te vrezen dat de komende tijd meer misstanden bij internationale hulporganisaties aan het licht zullen komen. De afgelopen tijd kwamen hulporganisaties als Oxfam International, Artsen zonder Grenzen (AzG) en Plan International al in het nieuws vanwege seksueel wangedrag.

Bij Artsen zonder Grenzen was vorig jaar wereldwijd 24 keer sprake van seksueel misbruik of wangedrag. In zeven gevallen was de Nederlandse afdeling verantwoordelijk, vijf mensen werden ontslagen. Wereldwijd raakten twintig mensen hun baan kwijt nadat ze zich hadden misdragen. Medewerkers van Oxfam in Haïti kwamen onlangs in opspraak omdat ze tijdens de hulpoperatie na de aardbeving jonge prostituees inhuurden voor seksfeesten.

