Meer ergernis rondom Bart Drenth bij bestuur van kunstbeurs Cancelcultuur werd Tefaf-directeur fataal: geen vrijheid als je niet de juiste mening verkondigt

Door Paola van de Velde

Ⓒ ANP/HH

Wie in een glazen huisje woont, kan beter niet met stenen gooien. Die wijze les komt te laat voor Tefaf-directeur Bart Drenth (56) die zijn functie moest neerleggen na ophef in Amerikaanse media over enkele kritische tweets van zijn hand over de linkse woke-beweging en Palestina.