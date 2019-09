Vrouw op Bahama’s neemt 97 honden in huis om orkaan

Chella Phillips claimt zelf meer dan duizend dakloze en verlaten honden te hebben geholpen in de afgelopen vier jaar. Toen ze hoorde over de naderende orkaan, kende ze geen twijfel.

Haar ruimhartigheid is echter geen sinecure, vertelt ze in een Facebookbericht dat de afgelopen dagen massaal is gedeeld.

„Het is krankzinnig sinds afgelopen nacht, poep en plas overal, maar gelukkig respecteren ze mijn bed.”

Geen van de honden durft in het bed, te zien op de achtergrond, van de inwoonster van Nassau te springen. Ⓒ The Voiceless Dogs of Nassau

Op foto’s is te zien hoe de honden inderdaad de slaapkamer van Phillips bevolken. De honden hebben het niet slecht. In ’alle kamers van het huis’ wordt muziek gespeeld. Verder is er airconditioning.

De honden zitten overal verspreid over het huis. Ⓒ The Voiceless Dogs of Nassau

Tegenover een lokaal tv-station van ABC News laat Phillips weten dat er een kleine hoeveelheid water haar huis is binnengedrongen, maar dat ze het wel maakt.

De honden hebben het met air conditioning behoorlijk goed met rustgevende muziek. Ⓒ The Voiceless Dogs of Nassau

Orkaan Dorian heeft de afgelopen 24 uur voor veel schade gezorgd en tot minstens 5 dodelijke slachtoffers geleid. De premier van de Bahama’s, Hubert A. Minnis, noemt de situatie „een tragedie van historische proporties.” Volgens hem is „de verwoesting groter dan ooit.”