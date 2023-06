Oud-voetballer die vliegramp overleefde krijgt vijf jaar cel voor drugshandel

Radjin de H. was in het verleden profvoetballer bij Telstar en FC Eindhoven. Hij werd vooral bekend als een van de slechts elf overlevenden van de vliegramp met een toestel van SLM dat in 1989 in de jungle van Suriname neerstortte. Negen bemanningsleden en 167 van de 178 passagiers kwamen om. De meeste teamgenoten van het Kleurrijk Elftal overleefden het niet. Radjin de H. wel, maar het niveau dat hij als 19-jarige had, haalde hij nooit meer.

Zijn hart bleef bij het voetbal, als trainer ging hij bij meerdere clubs aan de slag. Bij een van die clubs speelden ook zijn medeverdachten Maurits V. en Mitch T.

Ontkennen

Tijdens de behandeling van de strafzaak zei Radjin de H. dat hij niets te maken had met drughandel. Hij huurde alleen auto’s voor zijn medeverdachten die geen creditcard hadden, bracht zo nu en dan een pakket voor ze weg, en stelde zijn zolder ter beschikking als opslagruimte. Waarvoor? Dat wist hij niet.

Volgens zijn advocate Esther Vroegh was hij hooguit „naïef of stupide”, maar dat is niet strafbaar. De rechtbank dacht er anders over. Radjin de H. had volgens de rechtbank een prominente en faciliterende rol bij het opslaan en versturen van drugs. Medeverdachte Maurits V. kreeg eveneens vijf jaar gevangenisstraf, en Mitch T. twee jaar.