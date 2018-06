Squishies! Ga jij dit keer mee in de hype?

Thuis gaat al het zakgeld van dochterlief (10) er aan op. Ze verzamelt ze al een jaartje of wat. Ik denk dat ze er wel dertig heeft. Als ik gestrest ben kan ik altijd even haar kamer inlopen en afreageren op een stressbal in de vorm van een taart, een banaan of een liggend hondje. En ze ruiken nog lekker ook, naar cake of chocolade.

Collega Mariët is veel strenger dan ik. Ze heeft totaal geen behoefte om een squishy te kopen. Ze trapt er niet meer in. "Die spinner lag ook al snel in een hoek te verstoffen. We hebben wel meegedaan aan de moestuintjes van AH, maar dat vond ik dan nog een soort van leerzaam. Ik wil mijn dochter (8) meegeven dat je niet aan elke hype hoeft mee te doen.’’

