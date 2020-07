Spaanse politicus biedt ontslag aan na douchen tijdens livestream

Bernardo Bustillo, 52 jaar oud, werkt parttime voor de Spaanse partij van de arbeid. Rond 13.00 uur besloot hij even gauw onder de douche te springen: het video-overleg met zijn collega’s duurde al sinds 8.00 uur en de Spanjaard moest naar zijn andere baan: hij geeft zwemles. Ook wilde hij zijn dochter nog afzetten bij haar afspraak.

Om zijn drukke planning toch enigszins in de dag te laten passen besloot het raadslid zijn laptop mee te nemen naar de badkamer. Zo kon hij naar zijn collega’s luisteren tijdens het douchen, was het idee. Zonder het te weten zagen zijn collega’s, journalisten en ook burgers - die met de livestream konden meekijken - hoe Bustillo de douchecel instapte.

Collega’s probeerden Bustillo in te lichten over de vergissing, maar dat haalde niets uit. Op de beelden is te horen hoe iemand zegt: „Zeg iets tegen Berni. Zeg snel iets, alsjeblieft.” Niet lang daarna maakt de burgemeester een eind aan het videogesprek.

Statement

Inmiddels heeft Bernardo Bustillo een statement uitgebracht waarin hij zijn excuses aanbiedt aan iedereen die door het voorval is geschrokken. Hij biedt ook zijn ontslag aan, maar: „Persoonlijk heb ik niet het gevoel dat ik mijn verontschuldigingen moet aanbieden, het is gebeurd in een poging al mijn taken zo goed mogelijk te volbrengen. Ik vind dat er niks misdadigs, onethisch of onterends gebeurde.”

De Spanjaard zegt zelf vrede te hebben met wat er gebeurde: „Het is opmerkelijk dat de grootste controverse in mijn politieke carrière gepaard gaat met een van de meest natuurlijke elementen: beroepsmatig (als zwemleraar, red.) ben ik al mijn halve leven half naakt en ik heb me nooit ongemakkelijk gevoeld bij naakte lichamen.”

Bustillo bedankt in zijn statement iedereen die hem in de afgelopen dagen een berichtje heeft gestuurd naar aanleiding van het incident.