Stikstof best te overleven: ’Laten we ons niet blindstaren op modellen’

’Als 1 procent zijn mondkapje laat slingeren, heb je enorme ramp’

De Leidse bioloog Auke-Florian Hiemstra (28) en ecoloog Raymond Klaassen (RUG) houden dinsdagavond in Forum Groningen online minicolleges over biodiversiteit. ,,Dat we juist voor wegwerpartikelen een materiaal gebruiken dat niet vergaat, is heel scheef’’, zegt Hiemstra.