Meeste nieuwe patiënten in Noord-Brabant: 26

Het RIVM houdt het overzicht van besmettingen in het hele land bij. De meeste nieuwe patiënten werden in Noord-Brabant gemeld: 26.

Vrijdagavond adviseerde het RIVM inwoners van die provincie in geval van verkoudheid, hoesten of koorts de sociale contacten in de eigen omgeving te beperken. „Dit betekent: blijf thuis”, zo meldde het instituut.