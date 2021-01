Groot deel Zuid-Limburg zonder stroom

door Redactie

Oorzaak is volgens een woordvoerder van energiebedrijf Enexis een defecte transformator in Ransdaal. Monteurs onderzoeken het probleem en zijn bezig het op te lossen.

Door de storing zijn ook overheidsinstellingen in de regio getroffen, zoals gemeentehuizen. Het Zuyderland ziekenhuis in Heerlen is niet getroffen door de storing, aldus de woordvoerder. Overigens beschikt het ziekenhuis bij stroomuitval over een noodvoorziening.