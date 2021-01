Stroomvoorziening Limburgse heuvelland hersteld

Oorzaak was volgens een woordvoerder van het energiebedrijf een defecte transformator in Ransdaal. Monteurs hebben het probleem verholpen. De oorzaak van de storing is nog niet bekend.

Door de storing werden ook overheidsinstellingen en verpleeghuizen in de regio getroffen. De verpleeghuizen konden overschakelen op noodstroomvoorzieningen. De stroom viel onder meer uit bij huishoudens, bedrijven en instellingen in Valkenburg, Voerendaal, Gulpen en Margraten. Het Zuyderland ziekenhuis in Heerlen werd niet getroffen door de storing.