Cateraar ’from hell’ verpest bruiloften, gasten naar McDonald’s

Zeker dertien bruisparen claimen dat cateraar JLS Entertainment hun bruiloft heeft verpest door onder meer goedkoop eten te serveren. Het menu: koekjes en donuts uit de supermarkt (in de verpakking), stukjes wortel en een ’huisgemaakte’ taart die er allesbehalve lekker uitziet.

Ook de prijs is opmerkelijk te noemen. Verdrietige bruid Kelly Dickens (34) uit Nottingham betaalde bijna duizend euro voor het vreselijke buffet. „Het was schokkend. De sla zat nog in supermarktbakjes”, vertelt ze aan The Sun. „Ik heb mijn bruiloft huilend doorgebracht terwijl sommige gasten naar de McDonald’s gingen.”

Dierenvoer

Een andere bruid zegt dat de eigenaar Jason Davidson (34) dronken op haar bruiloft arriveerde, met een oneetbare taart en een selectie koekjes. Ze betaalde hier ruim 900 euro voor. „Dit was niet eens geschikt voor een hond. Ik heb gezien dat de olifanten in de dierentuin beter te eten krijgen.”

’Geen eten, geen karaoke’

De eigenaar komt ook vaak niet opdagen, meldden verschillende mensen op een speciaal aangemaakte Facebookpagina. „Er was geen eten, geen decoraties en geen karaoke.” Een andere gedupeerde waarschuwt: „Ze komen niet opdagen en geven je geld niet terug!”

De bruidsparen hebben aangifte gedaan tegen de cateraar, die claimt niemand te hebben opgelicht. „Maar het is wel moeilijk om alles goed te doen.”