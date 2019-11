Gezwalk in onderwijsland

Liesbeth Verheggen is opgestapt als voorzitter van de onderwijsbond AOb. Met minister Slob (achtergrond) maakte zij bekend dat er een deal was bereikt, en dat de aangekondigde staking dus niet zou doorgaan. Maar de achterban ging niet akkoord, en woensdag wordt er toch gestaakt. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Het is kommer en kwel in onderwijsland: na een cao-akkoord en het afblazen van de voorgenomen staking, om deze toch weer te laten doorgaan, is het uiterst onzeker wat er de komende tijd zal gebeuren. De voorzitter van de Algemene Onderwijsbond (AOb), Liesbeth Verheggen, is het eerste slachtoffer van de chaos.