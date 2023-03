Rutte: ’Modellen kloppen niet, platteland krijgt te weinig geld’

Dat stelt Rutte maandagavond tijdens een persconferentie met de Duitse bondskanselier Scholz. De twee regeringsleiders praten in Rotterdam over Nederlands-Duitse samenwerking. Scholz kampt net als Rutte met problemen binnen zijn coalitie. Op dinsdagavond overleggen Rutte en de vicepremiers over de genadeloze afstraffing van de coalitie bij de Statenverkiezingen.

Dat crisisoverleg zal niet alleen over het stikstofbeleid gaan, meldt de premier. „In dit kleine land zijn er grote verschillen ten aanzien van hoe mensen beleven of ze onderdeel zijn van de gemeenschap”, aldus Rutte. „Dat moeten we ook met elkaar onder ogen zien.”

Rutte plaatst vraagtekens bij de economische modellen voor de verdeling van overheidsgeld. „Ik was vanochtend in Groningen. Uiteraard om te praten over de afwikkeling van de verschrikkelijke aardbevingsschade. Die gesprekken komen op bredere thema’s. De aanrijtijden van het openbaar vervoer op het platteland, of er nog politieauto’s rijden, toegang tot scholen.”

Daar ziet Rutte het misgaan: „Je merkt dat de modellen die we in Nederland hebben – om geld te verdelen – weinig rekening houden met het feit dat er ook gebieden zijn waar op een groter landoppervlakte minder mensen wonen. Mensen die nog steeds wél gebruik willen maken van deze belangrijke voorzieningen.”

De herverdeling van belastinggeld zal een rol spelen bij het kabinetsberaad op dinsdagavond, aldus de premier. „Ik zeg niet dat dat het enige antwoord is op de verkiezingsuitslag, maar het is een aspect”, zegt Rutte. „Daar gaan we morgen over praten.”