In de ban van de schaats: ’We willen allemaal het ijs op’

De telefoon van Kuipers staat deze dagen roodgloeiend. „Heel Nederland is in de ban van het schaatsen”, zegt hij. „Iedereen vindt het fantastisch en ook met de Winterspelen nog vers in het geheugen willen we allemaal zo snel mogelijk het ijs op.” Kuipers is blij met het enthousiasme, maar drukt schaatsliefhebbers op het hart de laatste ontwikkelingen te volgen. „Als iemand roept dat het ijs op een bepaalde plek veilig is, dan betekent dat nog niet dat er massa’s mensen op kunnen schaatsen. Wees dus voorzichtig.”

Ⓒ ANP

De schaatsman adviseert mensen om de website van de KNSB in de gaten te houden – en het advies van amateursites niet blind te volgen. „De plekken waar volgens de site kan worden geschaatst, zijn eerst streng gecontroleerd. We bevinden ons nu in een onzekere tussenperiode. De zon schijnt en dat maakt de aangroei van ijs moeilijker.”

Grachten

Intussen hoopt Amsterdam op een schaatsweekend op de grachten. Waternet heeft dinsdag een deel van de grachten afgesloten voor vaarverkeer. Het zal erom gaan spannen of Amsterdammers de schaatsen kunnen onderbinden. Kuipers heeft er een hard hoofd in. „Als er vandaag nog over de grachten gevaren is, dan denk ik niet dat het gaat lukken. Maar dat ze de grachten afsluiten, is natuurlijk fantastisch. Ik hoop echt dat het straks mogelijk is.”

Ⓒ GinoPress B.V.

Morgen wordt de eerste marathon op natuurijs gehouden. Haaksbergen is als winnaar uit de bus gekomen. Ook de ijsclubs van Noordlaren, Veenoord en Arnhem maakten kans.