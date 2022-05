Prinses Amalia gaat aan UvA studeren, woont vanaf september in Amsterdam

Vanaf september woont Amalia in Amsterdam, waar een huis wordt gehuurd met enkele medestudenten. „De studie van de prinses wordt beschouwd als privé”, vermeldt de RVD bovendien.

Amalia hintte in het door Claudia de Breij geschreven boek over haar al op interesse in economie, geschiedenis en en rechten. De prinses noemde in het boek internationale betrekkingen een interessante optie. Op school had ze meegedaan aan een simulatie van de Verenigde Naties, waarin leerlingen van over de hele wereld aan meededen. Maar op haar zeventiende filosofeerde ze ook al over economie. Geld zou voor Amalia geen doel op zich zijn, maar ze zou het wel willen begrijpen.

Stage

De bedoeling was dat ze in haar nu lopende tussenjaar stage zou gaan lopen bij grote internationale bedrijven, bijvoorbeeld in Amerika. Of dat een beetje gelukt is, is onduidelijk. Amalia is de voorbije maanden wel een keer in New York gespot.

Qua studie in de voetsporen van haar vader treden is in ieder geval geen doel op zich, gaf de prinses aan. Ze zou alleen naar Leiden gaan en lid worden van dezelfde studentenvereniging als haar pa ‘omdat ik dat echt zelf wil en niet om de traditie’.

Overigens zag de prinses toen al voor zich dat haar studententijd niet alleen binnen de landsgrenzen zou plaatsvinden. In Nederland zou ze haar bachelor willen halen. Maar er zouden ook studiejaren in het buitenland moeten volgen, wellicht om een iets privater leven te kunnen leiden dan in het land waar ze als het goed is ooit koningin zal worden. De master hoeft dan ook niet in Nederland behaald te worden.

Breekt met voorgangers

Met de keuze voor Amsterdam breekt de kroonprinses met haar voorgangers. Amalia’s vader Willem-Alexander haalde in 1985 zijn Internationaal Baccalaureaat in Wales. Daarna vervulde hij zijn dienstplicht bij de marine. Aansluitend ging de toenmalige kroonprins geschiedenis studeren in Leiden, waar hij ook lid werd van de studentenvereniging Minerva.

Amalia’s oma Beatrix studeerde ook in Leiden, waar ze in 1959 haar kandidaatsexamen Rechten behaalde. Twee jaar later slaagde ze voor haar doctoraal examen Rechten vrije studierichting, wat bestond uit een combinatie van diverse studiestromingen.

Amalia’s moeder Máxima haalde haar bacchelaureaat aan de Northlands School in Argentinië en vervolgde haar studietijd op de studeerde economie aan de Katholieke universiteit in haar geboorteland, waar ze in 1995 afstudeerde.