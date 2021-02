Statiegeld op blikjes komt er toch: demissionair kabinet drukt groene wens door

Voor consumenten betekent dit dat er voor ieder blikje frisdrank minimaal 15 cent extra moet worden afgerekend aan de kassa. Wie het blikje inlevert bij een afnamepunt in de supermarkt krijgt het bedrag weer terug.

De invoering van statiegeld op blikjes betekent een logistieke nachtmerrie voor frisdrankfabrikanten en supermarkten. Voor plastic flessen bestaat er al jaren een systeem, maar voor blikjes moeten compleet nieuwe apparaten worden aangeschaft. Verder stijgen de personeelskosten.

Onderzoekers hebben in opdracht van het ministerie van Infrastructuur, waar milieuregels onder vallen, berekend dat de kosten worden doorberekend aan de consument, tenzij verkooppunten en producenten een lagere winstmarge accepteren.

Afgelopen oktober besloot het kabinet om statiegeld op blikjes voorlopig nog niet in te voeren. Fabrikanten kregen nog een jaar de tijd om te zorgen dat het verpakkingsmateriaal voor 70 procent uit het zwerfvuil moet verdwijnen.

Demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Ⓒ ANP/HH

Maar afgelopen maandag heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) deze afspraak eenzijdig opgezegd. Volgens de D66-bewindsvrouw is het aantal blikjes in zwerfvuil over heel 2020 juist toegenomen en ze concludeert dat het doel voor dit jaar ’onhaalbaar is’.

„Er zijn immers geen concrete activiteiten waarvan een dergelijke sterke daling nog verwacht kan worden”, stelt Van Veldhoven. „De invoering van statiegeld is onvermijdelijk geworden.”

Van Veldhoven stelt wel een handreiking te hebben gedaan naar het bedrijfsleven. De mogelijke invoering was voorzien voor eind 2022. Door te kiezen voor de laatste dag van dit jaar hebben supermarkten en fabrikanten maximaal de tijd gekregen om het dure systeem in te voeren.

De bewindsvrouw kan al langer rekenen op brede steun vanuit de Tweede Kamer. Alleen VVD, PVV en FvD hebben zich verzet tegen de invoering. Opvallend is dat het de VVD als grootste regeringspartij blijkbaar niet is gelukt om de enorme lastenverzwaring voor het bedrijfsleven te blokkeren.

Linkse partijen dromen al jaren van statiegeld op meer soorten drankverpakking. Tal van pogingen zijn gestrand. Voor Van Veldhoven is het een enorme politieke overwinning. Komende zomer voert ze statiegeld op kleine plastic flesjes in en eind 2022 dus op blikjes. Beide plannen stonden niet in het regeerakkoord. Door het bedrijfsleven via convenanten onder druk te zetten om zwerfvuil te beperken is het haar nu gelukt.