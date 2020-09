Herexamens belanden in container, studenten moeten opnieuw examen afleggen

Op woensdag 26 augutus legden zeventien studenten het examen af. „Maar dat werd in een ander gebouw afgenomen dan waar het studiegebied normaal zit. De toezichter borg de herexamens woensdagavond in een afsluitbare locker op. De lockers, dus ook de locker met het herexamen, werden donderdagochtend tijdens renovatiewerkzaamheden in dat gebouw per vergissing mee in een afvalcontainer gegooid”, aldus woordvoerder van hogeschool Vives Frank Devos tegenover Het Laatste Nieuws.

Het her-herexamen werd afgelopen donderdag afgenomen, na de vaste herexamenperiode, „zodat de studenten nog wat extra tijd kregen om zich voor te bereiden.” Volgens Devos is er bij de beoordeling rekening gehouden met de „speciale omstandigheden.”