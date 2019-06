Rotterdammer Nino (15) wordt honkbalprof in VS

Nino Daniëls verhuist in zijn eentje naar de VS, hij mag in het jeugdteam van een bekende honkbalclub gaan trainen. Ⓒ Serge Ligtenberg

Rotterdam - Nino Daniëls zwoer het op het sterfbed van zijn oma: hij zou koste wat kost profhonkballer worden. En nu lijkt zijn droom werkelijkheid te worden. Hij is uitverkoren om bij meervoudig Amerikaans kampioen Chicago Cubs vanaf juli in het jeugdteam te komen spelen. De 15-jarige Rotterdammer kan niet wachten. „Dit is het beste wat me ooit is overkomen!”