Racefeest wordt ’een groot oranjespektakel’

De bouwwerkzaamheden op en rondom het circuit zijn in volle gang en liggen volgens circuitdirecteur Robert van Overdijk ’op koers’. Ⓒ ANP

Zandvoort - Het Circuit Zandvoort is nu nog een groot bouwterrein, maar over dik honderd dagen zet de organisatie van de Grand Prix Formule 1 in op één groot festijn. Een sprankelend feest dat niet één, maar drie dagen moet duren.