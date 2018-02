Condoleanceregister Mies Bouwman in Rhenen en Elst

Inwoners van Rhenen en anderen kunnen tot en met maandag 5 maart hun medeleven betuigen in het gemeentehuis van de Utrechtse plaats dat de naam het Huis van de Gemeente draagt. Ook in het multifunctionele gebouw Het Bestegoed in het dorp Elst ligt een condoleanceregister.

Mies Bouwman woonde sinds 1992 in Elst. De uitvaart is dinsdag 6 maart. Volgens een gemeentewoordvoerder vindt die niet in Rhenen plaats, maar elders. Waar is nog niet bekend.