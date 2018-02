Center Parcs neemt maatregelen: ’Viezehuisjestest nemen we serieus’

Daaruit blijkt dat de helft van de vakantiehuisjes in Nederland smerig en onhygiënisch is, vol met schimmel, stof, haren, poepbacteriën, lichaamsvochten en beestjes. Oorzaak is volgens de Bond de slechte eindschoonmaak, die in de knel kan komen door uitbuiting van personeel en de hoge werkdruk. Daardoor wordt de schoonmaak vaak afgeraffeld, is de indruk.

Center Parcs erkent het probleem. „Ondanks al onze inspanningen blijkt dat de schoonmaak nog altijd niet voldoende is. Wij gaan de trainingen en methoden van onze medewerkers kritisch bekijken en waar nodig bijstellen. Ook zullen we strengere controles uitvoeren”, aldus de woordvoerster.

Landal, Hogenboom, Molecaten

Vijf van de dertig onderzochte huisjes zijn van Center Parcs. Ook Landal, Roompot, Hogenboom, Molecaten en andere vakantieparken krijgen er ongenadig van langs van de Consumentenbond. „Het is bar en boos met overal viezigheid. Bah”, luidt de keiharde conclusie. Er is volgens de onderzoekers niets verbeterd ten opzichte van vijf jaar geleden.

Center Parcs wil ook in gesprek met de producent van schoonmaakmiddelen om microbiologische vervuiling beter te verwijderen. „Met onmiddellijke ingang gaat ons lab zelf cottages testen op reinheid. Mocht een gast toch nog vuil aantreffen, dan vragen we dit gelijk te melden en grijpen we in.” De woordvoerster garandeert ’instant oplossingen on the spot’.

In het verleden beloofden de vakantieparken volgens de Consumentenbond ook beterschap, maar daar kwam nooit wat van terecht. Landal zegt dat „deze uitkomsten afwijken van wat onze gasten ervaren. Onze bungalows worden volgens de gangbare normen schoongemaakt. De resultaten van het onderzoek zijn buitenproportioneel uitvergroot, waardoor een vertekend beeld ontstaat”, aldus de reactie.

Roompot

Roompot, die vergeefs een kort geding aanspande om publicatie in de Consumentengids tegen te houden, laat weten verrast te zijn door de conclusies. „Schoonmaak blijft mensenwerk. Er kan altijd wel eens wat misgaan. Wij zullen de ingeslagen weg van verbetering van de kwaliteit voortzetten. Bedenk wel dat een vakantiehuisje geen steriele operatiekamer is.”