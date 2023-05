Man in levensgevaar nadat metalen petanquebal ontploft

Verviers - Een vrijgezellenfeest met de nodige drank is dramatisch geëindigd in het Waalse Stavelot, nabij Verviers. Een petanquebal die in of onder een vuurkorf lag ontplofte. Dat zorgde voor een granaateffect. Een jonge Nederlander kreeg onder meer scherven in het hoofd en vecht voor zijn leven.