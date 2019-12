Kift in coalitie over Taghi

Aanleiding is een reactie die VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz op Twitter gaf over de arrestatie van crimineel Ridouan Taghi in Dubai en de mogelijke uitlevering aan Nederland. „Geweldig werk van de Nederlandse politie!”, twitterde Yesilgöz. „Een grote en belangrijke stap in het veiliger maken van ons land.” Waarop Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma van D66 reageerde: „VVD dolblij dat meervoudige moordenaar straks naar Nederland komt. Maar Nederlandse kinderen uit Syrië halen is te gevaarlijk....”

De partijen verschillen van mening over het terughalen van IS-kinderen en -vrouwen uit Syrië. De VVD wil daar niks van weten, omdat het te gevaarlijk is, niet alleen om ze op te halen, maar ook om ze hier na hun straf weer ’los te laten’. Volgens D66 kweek je met het laten verkommeren van kinderen in Syrische kampen juist terroristen voor de toekomst. Bovendien kun je de kinderen niet verantwoordelijk houden voor de daden van hun ouders, redeneert D66.

Kerstsfeer

Geert Wilders was er als de kippen bij om het vuurtje op te stoken. „Goede kerstsfeer in de coalitie”, reageerde de PVV-leider.

Sjoerdsma vindt de ophef overdreven. „Prachtig dat die zware misdadiger gevonden is. Ik hoop van harte dat hij naar Nederland komt om hier berecht te worden.” Waarom hij juist dit onderwerp koos om zijn punt over IS-kinderen te maken, is niet duidelijk.

Yesilgöz vond op haar beurt Sjoerdsma’s opmerking slaan als een tang op een varken, getuige de symbooltjes van een biggenkop en een steeksleutel die ze als reactie op diens tweet stuurde.