Kopstuk ChristenUnie positief over homohuwelijk: ’Gun ze alle geluk’

In een gesprek op NPO Radio 1 met presentator Tijs van den Brink zei Blokhuis donderdag: „Mensen die verliefd zijn en houden van iemand van hetzelfde geslacht, hebben aan mij een goede bondgenoot.” Op de vraag of hij dus voorstander is van het homohuwelijk: „Ik gun ze alle geluk, ja.”

In zijn partij ligt het onderwerp erg gevoelig. Een voorstel om in de partijbeginselen expliciet te benoemen dat ook mensen van hetzelfde geslacht mogen trouwen met elkaar, werd recent op een congres nog afgewezen. Het landelijk bestuur van de christelijke regeringspartij zag helemaal niets in de ’koerswijziging’ omdat in de ’Bijbelse lijn’ het huwelijk tussen man en vrouw een centrale rol speelt.

Interne discussie

Maar Blokhuis stelde bij het EO-programma Dit is de dag: „Een gesprek binnen de partij over het homohuwelijk zou ik heel graag willen aangaan.” En over dat recente congres waar het homohuwelijk nog uit de partijbeginselen werd gehouden: „Ik weet zeker dat het besluit op dat congres een tussenstap is en dat het een stap op weg is naar een andere formulering waar meer leden zich senang bij voelen en waar mensen die homoseksueel zijn zich gelukkig bij voelen.”