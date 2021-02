Facebook verbant leger Myanmar

,,We denken dat het een te groot risico is om de strijdkrachten gebruik te laten maken van Facebook en Instagram”, meldt Facebook, dat ook eigenaar is van Instagram. Het bedrijf wijst op het dodelijke geweld dat is gebruikt in de nasleep van de staatsgreep. Er kwamen zeker drie burgers om het leven bij demonstraties tegen de coup.

Demonstraties

Facebook wordt in Myanmar op grote schaal gebruikt. Ook de junta gebruikt het platform om met mensen te communiceren. Facebook heeft in het verleden ook al accounts verwijderd van militairen. Het bedrijf schrapte in 2018 onder meer het account van legerleider Min Aung Hlaing, die nu de leider is van het militaire regime dat de macht heeft overgenomen.

In Myanmar wordt nog steeds op grote schaal gedemonstreerd tegen de coup van 1 februari. Het leger beweerde dat is gefraudeerd bij de parlementsverkiezingen van vorig jaar en arresteerde onder meer regeringsleider Aung San Suu Kyi.