Wachttijden voor rij-examens mogelijk naar 14 weken

Zó kaart je twijfels over de rijveiligheid van je ouders aan

Ouderen vanaf 75 jaar krijgen pas verlenging van het rijbewijs na een medische keuring door een arts. Maar wat als je twijfelt over de rijveiligheid van je ouders voor of misschien zelfs een aantal jaar na de medische keuring? Woordvoerster van het CBR Nathalie Dingeldein vertelt hoe je dit het best...