Weer gedoe rond beeld JP Coen in Hoorn

Hoorn - Tot ongenoegen van bewoners is in Hoorn de discussie opgelaaid over het beeld van Jan Pieterszoon Coen, dat centraal op het plein de Roode Steen staat. Voor de lokale GroenLinks-fractie is de wereldwijde Black Lives Matter-beweging een reden om het weer eens over het standbeeld te hebben. „Misschien moeten we het maar verplaatsen naar de museumtuin”, vindt fractievoorzitter Roy Drommel.