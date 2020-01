Witte pakken op vlucht Wuhan: ’Paniek in vliegtuig’

De sluiting gaat donderdagochtend lokale tijd in. De miljoenenstad heeft zijn inwoners gevraagd de stad vanaf donderdag niet te verlaten tenzij er een bijzondere noodzaak is.

Maar velen hopen de stad voor die tijd nog achter zich te laten, blijkt uit de drukte op de internationale luchthaven.

„Er staan lange rijen op het vliegveld in Wuhan”, vertelt Huijgen woensdag, terwijl ze in een rij staat waar geen beweging in lijkt te zitten. Om haar heen is het een ’chaos’ van bezorgde reizigers die vrijwel zonder uitzondering een mondkapje op hebben. „Iedereen kijkt zenuwachtig naar de borden. Er zijn al meerdere vluchten geannuleerd.”

De Telegraaf-correspondent moet vanwege de nieuwsperikelen noodgedwongen vechten voor een vlucht. „Terwijl ik mijn vlucht naar Peking aan het omboeken was, zag ik de prijs over de kop vliegen. Ik heb geen idee of ik hier wegkom”, vertelde ze gisteren op enig moment.

Uiteindelijk had ze een vlucht te pakken. Mensen in witte pakken controleerden nog iedereen op het coronavirus. Er leek even sprake van een besmetting. Loos alarm, gelukkig.

Huijgen werd tijdens een overstap intensief gecontroleerd. Een nieuwe vlucht moet haar uiteindelijk veilig naar Peking brengen.

Wuhan is een stad met circa 11 miljoen inwoners, 1000 kilometer ten zuiden van Peking in de centrale provincie Hubei. In die provincie zijn 444 gevallen vastgesteld van de longaandoening die verwant is aan het SARS-virus.

Na de uitbraak in Wuhan zijn er inmiddels besmettingen vastgesteld in andere plekken in China, Japan, Zuid-Korea, Taiwan en de VS. Het aantal mensen dat in China is overleden staat op zeventien.

Een reiziger met mondkapje in de aankomsthal van Tokyo International Airport. Ⓒ EPA

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de VN maakt donderdag bekend of de uitbraak van het virus een wereldwijde noodsituatie is. De organisatie vergaderde woensdag over de situatie in het Zwitserse Genève. Als de corona-uitbraak tot noodsituatie wordt gebombardeerd, zal de VN-organisatie bestrijding internationaal gaan coördineren.

Tot nu toe heeft de WHO zes keer een noodsituatie uitgeroepen. Dat gebeurde onder andere bij uitbraken van zika, polio en ebola.

