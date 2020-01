Wuhan sluit vliegveld en stations vanwege coronavirus

Volg de tweets van Cindy Huijgen, correspondent in China, onderaan dit bericht.

De sluiting gaat donderdagochtend lokale tijd in. De stad heeft zijn inwoners gevraagd de stad vanaf donderdag niet te verlaten tenzij er een bijzondere noodzaak is.

Wuhan is een stad met circa 11 miljoen inwoners, 1000 kilometer ten zuiden van Peking in de centrale provincie Hubei. In die provincie zijn 444 gevallen vastgesteld van de longaandoening die verwant is aan het SARS-virus.

Dodental

Na de uitbraak in Wuhan zijn er inmiddels besmettingen vastgesteld in andere plekken in China, Japan, Zuid-Korea, Taiwan en de VS. Het aantal mensen dat in China is overleden staat op zeventien.

