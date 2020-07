Onafhankelijk onderzoek naar dakloze die zichzelf in brand stak

De man lag al lange tijd overhoop met de gemeente, waarvan hij hulp verwachtte bij het vinden van onderdak. De Tweede Kamer wil van justitieminister Ferd Grapperhaus duidelijkheid over de zelfmoord van de Ossenaar die als getuige van een misdrijf zou zijn beschermd. Het lijkt erop dat zijn dood „een gevolg is van diens behandeling” door de overheid, stelt initiatiefnemer Michiel van Nispen (SP).

Na zijn overlijden maandag stelde Buijs-Glaudemans in een verklaring dat de 54-jarige man door zelfmoord om het leven was gekomen en dat de gemeente jarenlang bezig was geweest om te zorgen dat hij geholpen werd.

Van Nispen wil, met steun van onder andere CDA, D66, GroenLinks en PvdA, nog tijdens de zomerpauze van de Kamer een „uitgebreide reactie” van Grapperhaus. Het SP-Kamerlid wijst erop dat de Kamer al eerder vragen had over de bescherming van getuigen.

Fout bericht

Eerder had de politie in een bericht gemeld dat de man onbedoeld ernstige brandwonden had opgelopen toen hij op de stoep een brandbare vloeistof in brand wilde steken. Op de persconferentie distantieerde teamchef Anke Jaspers van de politie zich van het bericht dat de dakloze de brandwonden onopzettelijk had opgelopen.

De overleden Ossenaar legde volgens meerdere media twee jaar geleden een verklaring af over een liquidatie bij hem om de hoek. Niet veel later brandde zijn huis af door een brandbom. Justitie zou toen hebben besloten hem te beschermen, maar dat ging volgens de man niet naar behoren.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn ’Zelfmoord? Praat erover’. Tel: 0900-0113 of www.113.nl