Twee zelfmoordaanslagen op politie in Tunis

De eerste dader blies zich op voor een politieauto op een voorname boulevard, de tweede terrorist vlakbij een politiebureau elders in de stad. Door de aanslagen is een politieman gedood en vielen er zeker acht gewonden. Over de motieven van de daders is nog niets bekend.

